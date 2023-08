na donna di 82 anni è morta oggi sulla spiaggia di Botricello, centro ionico in provincia di Catanzaro. Alla base del decesso vi sarebbe un annegamento. Secondo la ricostruzione dei testimoni, la donna sarebbe entrata in mare nonostante le condizioni meteo marine non ottimali e sarebbe stata subito risucchiata dalle onde. Immediati i soccorsi, prima da parte di alcuni passanti, poi con l’intervento dei carabinieri e del personale del 118. Sul posto anche l’elisoccorso, ma le manovre di rianimazione non hanno prodotto esiti. I carabinieri della locale Stazione indagano anche rispetto all’ipotesi di suicidio e hanno sentito alcuni familiari dell’anziana donna che viveva in un paesino dell’entroterra catanzarese.