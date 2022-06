Tragedia nel Vibonese, un allevatore di 65 anni è morto schiacciato da una mucca. Il fatto è accaduto a San Calogero e sembra che l’uomo nell’intento di far uscire l’animale dal casolare dove la stessa si era introdotta, è rimasto vittima della stessa. che si era introdotta in un casolare, raggiungendo il primo piano.

Il povero malcapitato è rimasto schiacciato lungo le scale in quanto il bovino ha perso l’equilibrio ed è finito addosso schiacciandogli il torace.

A nulla sono valsi i soccorsi del 118 giunti sul posto, l’uomo era già morto.