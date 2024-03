Una tragedia stamani ha colpito la comunità di San Sosti, nel Cosentino, dove una donna di 76 anni avrebbe perso la vita precipitando in un dirupo per cause ancora in fase di accertamento. Il dramma si sarebbe consumato in località Macellara di San Sosti quando la pensionata sarebbe scivolata per cause in corso di accertamento.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che stanno coordinando le attività di recupero del corpo e il 118.

