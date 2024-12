Un drammatico incidente è avvenuto in località “Serre” nel Catanzarese, dove un uomo di Simeri Crichi, Giuseppe Quaranta di 82 anni, è morto dopo essere precipitato con la propria autovettura da un’altezza di circa 30 metri lungo uno strapiombo.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto dai Carabinieri della stazione di Simeri Crichi, che si erano attivati ​​nelle ricerche dopo aver ricevuto l’allarme dai familiari. L’82enne, infatti, si era allontanato dalla sua abitazione nel pomeriggio di ieri, con l’intenzione di recarsi da un carrozziere della zona. Al passare delle ore, però, non aveva fatto ritorno, suscitando preoccupazione tra i suoi cari per l’assenza prolungata.

I militari sono intervenuti prontamente e hanno rinvenuto la vettura della vittima in fondo a una scarpata e dalle prime ipotesi, la dinamica dell’incidente sembra chiaramente suggerire una caduta da uno dei tornanti della strada, in cui il guardrail è stato sfondato dalla vettura.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della strada, che è stata temporaneamente interdetta al traffico. I soccorritori del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’incidente.