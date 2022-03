Tragedia sul lavoro a Lamezia Terme. Un uomo di 53 anni a bordo del suo trattore è morto nel pomeriggio a seguito del ribaltamento del mezzo mentre lavorava in un terreno in contrada Zangarona di Lamezia Terme. Inutili i soccorsi immediatamente sopraggiunti sul posto. All’arrivo dei sanitari del 118 l’uomo era già deceduto. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. In azione anche gli agenti della polizia di Stato che hanno avviato le indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.