Ancora sangue sulle strade in Calabria, stavolta la tragedia si è verificata a Strongoli nel Crotonese, dove un centauro di 36 anni, Michele Puzzo, ha perso la vita a seguito di un incidente che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire contro un muretto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare per il 36enne. Sono in corso i rilievi dei carabinieri per accertare le dinamiche dell’incidente.