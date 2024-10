Muore tragicamente ieri mentre stava facendo un bagno al mare, annega davanti amici e parenti, si tratta di Giuseppe Pirillo di Amantea ed aveva 65 anni.

L’incidente è avvenuto ieri e nonostante il mare fosse agitato, Pirillo e i suoi amici avevano deciso di fare il bagno. Tuttavia, al momento di tornare a riva, Pirillo ha incontrato difficoltà e sono stati subito allertati i soccorsi.

Il cognato e il genero dell’uomo si sono tuffati per tentare di aiutarlo, mentre due volontari della Protezione Civile, sono intervenuti con una barca. Una volta raggiunto, Pirillo è stato trasportato a riva, dove un volontario ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco, seguito dai sanitari dell’ambulanza.

Nonostante l’intervento rapido e l’arrivo dell’elisoccorso, Pirillo non ce l’ha fatta ed è deceduto in spiaggia.

Sconvolta la comunità di Amantea per il tragico episodio.