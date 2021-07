Dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia riprendono le iniziative in presenza e anche la presentazione del libro scritto da Michele Drosi su Mario Oliverio ” La sfida riformista di un Presidente scomodo” edito da Rubbettino.

Lunedì 5 luglio prossimo, infatti, è previsto un primo incontro a Crotone alle ore 19:00 al Parco Pignera mentre un secondo incontro si terrà giovedì 8 luglio a Corigliano-Rossano (area Rossano) presso il Lido Sabbia d’Oro Lungomare Momena. Seguiranno altre tappe in molti centri della Calabria.

La presentazione del libro sarà l’occasione anche per consentire un confronto aperto all’apporto di più voci e soggetti sulla attuale fase politica in vista delle elezioni regionali. Una fase particolarmente difficile e complessa per il centro sinistra, che richiede un coinvolgimento largo ed una vasta partecipazione democratica per rimettere in campo un progetto di governo delle forze riformiste e di progresso.

Oggi più che mai è necessario rimettere in campo una sinistra in grado di porsi come riferimento di un largo schieramento di forze sane, animate da un leale sentimento di rispetto e valorizzazione del bene comune, dall’orgoglio di essere calabresi e di servire la propria terra per rendersi artefici del suo futuro.

Per questo alla sinistra ed alle forze riformiste è richiesto uno scatto di dignità per sconfiggere ogni forma di rassegnazione e di ripiegamento per costruire un clima nuovo nel quale, alle grigie e fallimentari gestioni commissariali ottusamente imposte da Roma, possa sostituirsi la volontà popolare e l’autogoverno di chi vive ed opera in Calabria.