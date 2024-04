Torna il maltempo in Calabria. Da oggi ci sarà una condizione variabile con un abbassamento delle temperature che peggioreranno nella giornata di domani, venerdì 19 aprile con piogge sparse ovunque e un altro drastico calo delle temperature. Sembra sia solo l’inizio in quanto questa situazione di variabilità delle temperature durerà fino al 25 aprile.

Aspettiamoci allora delle temperature invernali con valori massimi che non supereranno i 17° e sono previste anche forti raffiche vento.

Sarà quindi uno scenario instabile per quasi tutto il restante mese di aprile.