L’atto rivoluzionario del donare e del donarsi, anche e soprattutto attraverso un sorriso. E’ quello che l’associazione Acsa&Ste Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola – in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host, il Lions Club International Distretto 108 YA, l’Unicef Calabria e con il Patrocinio di Unicef nazionale – vuole fare attraverso la V edizione di “Artisti in corsia” che andrà in scena mercoledì 21 dicembre alle 20.30 al Teatro Politeama di Catanzaro.

Non semplicemente uno spettacolo di beneficenza: una occasione per creare una rete di solidarietà che ha l’obiettivo di illuminare le lunghe e difficili giornate in corsia dei piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio”, una medicina per lo spirito che li renda più forti nella battaglia contro la malattia.

Anche “I Soldi Spicci” – il duo composto dagli attori, cabaretisti e youtuber Annandrea Vitrano e Claudio Casisa – hanno sposato il progetto benefico che sottende “Artisti in Corsia” e saranno sul palcoscenico per intrattenere e condividere un momento di allegria con grande spirito partecipativo.

Come hanno dichiarato loro stessi nel video inviato all’organizzazione per promuovere l’evento.

L’incasso della serata sarà interamente impiegato nel progetto “We will make your dream come true”, grazie a cui vengono ricevute le segnalazioni dai reparti pediatrici per la realizzazione dei sogni dei piccoli degenti.

Tanti sogni dei bambini sono legati al calcio e all’incontro con i propri idoli giallorossi: grande attesa quindi anche per la partecipazione della Squadra del Catanzaro calcio. Il presidente Floriano Noto, la dirigenza e i calciatori tutti hanno sempre dimostrato sensibilità e attenzione al sociale anche nello stare a fianco al dottore Raiola nella realizzazione di questo progetto. C’è da ricordare che alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno partecipato anche il direttore generale della squadra dei giallorossi, Diego Foresti, affiancato dai calciatori Luca Martinelli e Stefano Scognamillo.

Mercoledì 21 dicembre sul palco anche la Squadra del Catanzaro calcio, che riceverà uno dei quattro premi istituiti in occasione della serata, che sarà condotta da Domenico Gareri ma la novità di quest’anno è che ad accompagnare i pazienti e il personale medico che si esibirà ci saranno gli straordinari musicisti dell’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Ci sono ancora biglietti disponibili: la prevendita dei biglietti alla biglietteria del Teatro Politeama.