Da giorni che il mare della Tonnara di Palmi è sporco. Una situazione incresciosa che impedisce il decollo della località turistica perla del tirreno. Non sappiamo di chi sono le responsabilità…ma va trovata una soluzione immediata per non far scappare i turisti. Da aggiungere che la strada di collegamento da Gioia Tauro alla Tonnara di Palmi è piena di buche…cosa si aspetta a pavimentarla?