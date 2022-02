“Congratulazioni alla nostra Enza Petrilli, campionessa di tiro con l’arco che al mondiale di Dubai ha vinto ben tre medaglie d’oro. Grazie a Enza per questo splendido risultato e per l’esempio che rappresenta per tanti giovani, nello sport e nella vita. La aspettiamo in Italia per festeggiare insieme queste straordinarie vittorie! #OrgoglioCalabrese”. Lo scrive sui suoi profili social la Sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci.