Terzo modulo progetto per migliorare gestione delle migrazioni

Proseguono gli incontri relativi al terzo modulo formativo sulla gestione delle migrazioni co-finanziato dall’Unione Europea e coordinato da Sapienza Università di Roma che vede, in qualità di partner, l’Anci Sicilia, l’Anci Lombardia, l’Anci Umbria, UnitelmaSapienza e il Comune di Roma, nell’ambito del progetto Gestione delle migrazioni: formazione delle PA locali, finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione). Il terzo modulo approfondirà i temi della migrazione legale, dell’impatto dell’immigrazione sulla finanza pubblica, del pluralismo religioso, dell’Islamofobia e delle sfide delle seconde generazioni, della partecipazione sociale e politica dei migranti e del diritto di voto, dei luoghi di culto nel processo migratorio, dell’inclusione finanziaria dei migranti e della comunicazione interculturale. Sarà attivato, a breve, un sistema di Formazione a distanza che adotta una didattica volta a sviluppare capacità di problem solving e di lavoro in gruppo, modellato sulle esigenze degli enti locali, e che vedrà attività di autoapprendimento attraverso l’utilizzo di contenuti digitali, fonti on line, manuali, testi o risorse libere e attività di apprendimento collaborativo in learning community, attraverso tutoraggio, uso di chat, videoconferenze, webinar, forum, mailing list e newsletter. Nel corso di una conferenza finale verrà presentato un documento di sintesi dell’esperienza formativa contenente la valutazione e la sostenibilità futura dell’azione. “Il progetto – spiegano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani – ha la finalità di migliorare e potenziare la gestione delle migrazioni da parte delle amministrazioni locali, migliorandone i livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi”.

