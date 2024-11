Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è stato rilevato nelle prime ore del mattino dalla sala sismica dell’INGV di Roma. L’evento sismico si è verificato alle ore 01:28, con epicentro localizzato a 4 chilometri da Sorianello, comune situato nelle Preserre vibonesi, in Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 48 km, una caratteristica che solitamente attenua gli effetti in superficie.

Il terremoto è stato avvertito in un raggio di circa 10 chilometri dall’epicentro, coinvolgendo principalmente i comuni di Sorianello, Pizzoni, Soriano Calabro, Serra San Bruno, Gerocarne, Spadola, Vazzano, Simbario, Brognaturo, Vallelonga, Arena, San Nicola da Crissa, Dasà, Acquaro, Mongiana, Filogaso e Torre di Ruggiero. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture, ma l’evento è stato comunque percepito in alcune aree vicine.

L’INGV continua a monitorare l’area per registrare eventuali altre attività sismiche, fornendo aggiornamenti per garantire la sicurezza e la tranquillità della popolazione locale.