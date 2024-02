Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera che bloccato il traffico lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” all’altezza del km 320,800, in entrambe le direzioni, in località Paola in provincia di Cosenza.

Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – sono rimasti coinvolti 6 veicoli. Si registrano diversi feriti ed almeno due in gravi condizioni, trasportati all’ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica.

