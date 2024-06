Questa mattina intorno alle ore 08:45 la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone veniva allertata per incidente stradale sulla SP 63 al Km 7+200 nel territorio di Cutro.

All’arrivo sul posto vi era una vettura Rover 75 capovolta su se stessa uscita fuori strada e finita in un canale di scolo con all’interno il solo conducente, un uomo del 1947 originario di Cutro.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estrazione del ferito dall’autovettura, lo stesso affidato ai sanitari del 118 sul posto, ed alla messa in sicurezza della stessa e dei luoghi.

Arrivato sul posto anche l’elisoccorso per il trasporto del ferito all’ospedale di Cosenza, per i rilievi del caso i Carabinieri di Crotone.