I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Sellia Marina) è impegnata dalle ore 18.20 circa, in località Difesa nel comune di Cropani, a causa di un incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Citroën ed una Fiat 600. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a estrarre il conducente della Fiat 600, rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Ferito in modo lieve anche il conducente della Citroën che al momento è affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Sul posto anche la Polizia stradale e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Una corsia della SS106, nel tratto interessato dal sinistro, è chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Ci sono dei disagi per la viabilità.



