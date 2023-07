Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Paola e del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme sono impegnate dalle ore 14.30 circa sulla ex SS18 loc. la Tonnara di Amantea (CS) per incidente stradale. Due i veicoli coinvolti, un mezzo pesante ed una Fiat Punto. A bordo del primo mezzo il solo conducente mentre nella Punto 5 volontari della Croce Rossa Italiana appartenenti al comitato di Paola. Quattro di quest’ultimi, con ferite medio/gravi, venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento con tre ambulanze presso struttura ospedaliere di Paola mentre il quinto incastrato tra le lamiere veniva estratto dal l’abitacolo e trasferito presso struttura ospedaliera di Catanzaro con elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Attualmente la SS18 nella zona interessata dal sinistro chiusa al transito in ambedue le direzione sino al termine delle operazioni di soccorso.