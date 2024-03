Di GiLar

Terranova Sappo Minulio si tinge di sani sentimenti, quelli teneri e naturali come un bacio. Quella tenerezza che rappresenta il punto più alto di altre più grandi fino ad arrivare nell’anima.

Ci hanno pensato le ragazze, il tocco rosa delle giovani donne che hanno trasformato dentro un’area verde in un “fiore sbocciato” rappresentato da una panchina che hanno appunto definito la “panchina del bacio”.

Un angolo romantico dove trascorrere momenti di sintonia umana, posta all’interno di un’area verde con il gazebo già esistente e riqualificato con eleganza, e con all’interno una scenografia di frasi che addolciscono l’anima.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ettore Tigani mette a segno un altro risultato importante per il “benessere” della città e dei cittadini di Terranova, stavolta grazie al prezioso impegno delle ragazze del Servizio Civile”.

Un’area verde dove insiste anche un campo di bocce e dove adesso sorge una panchina che fa da corollario a un angolo di sentimenti rappresentato da tanti cuori con delle frasi di canzoni realizzate anch’esse dalla bravura delle ragazze che hanno impresso in un cielo colorato, rappresentando quello che de Maupassant definì “immortale”, il bacio.