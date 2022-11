Terranova Sappo Minulio, presentato il calendario degli eventi natalizi

Terranova Sappo Minulio: – Nei giorni scorsi è stato presentato alla cittadinanza il cartellone degli eventi natalizi organizzati sapientemente dalla neo nata “Pro Loco Terranova”, che ha aderito all’Ente Pro Loco Italiane della Calabria, con il determinante patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Le manifestazioni di svolgeranno nella piazza XXIV Maggio, antistante al Municipio, in cui saranno allestiti i mercatini di Natale, cinque chioschi in legno e diversi gazebo, in cui sarà possibile degustare prodotti enogastronomici e piatti tipici della tradizione locale e sapori tradizionali del periodo nonché ammirare composizioni natalizie ricercate, artigianato, découpage, frutto del lavoro di artisti del luogo. Il tutto in una cornice suggestiva, preparata per l’occasione con luminarie, decorazioni e animazioni varie, musica live nonché con il rifugio di Babbo Natale per i più piccoli, nella cui “Babbo Posta” sarà possibile imbucare le letterine che saranno ritirate dallo stesso Santa Claus in una delle serate. Le manifestazioni calendarizzate per l’intero periodo natalizio saranno cinque. Il primo appuntamento è previsto per domenica 4 dicembre dove è in programma la “Fagiolata”; gli eventi continueranno il giorno della Festa dell’Immacolata con la classica “Zeppolata”, domenica 11 con la “Pasta e Ceci”, domenica 18 con le “Frittole”, per concludere le feste natalizie nell’antivigilia dell’Epifania con la “Zeppolata” nella frazione Scroforio. Le serate saranno allietate da musica live, gli Zampognari, il Karaoke, il gruppo “Mirror Quartet” e il duo musicale “Un quintale di swing”. Il Sindaco della Città si dichiara soddisfatto: “La sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione di promozione sociale Pro Loco Terranova mira, dunque, a riscoprire le tradizioni, i sapori e i valori del periodo natalizio e, nel contempo, a rendere la comunità più viva ed attrattiva”.

.