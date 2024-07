Un percorso di inclusione e sana partecipazione rivolto a giovani e anziani, nel solco di quella solidarietà ormai centrale nelle più avanzate politiche di sussidiarietà e cooperazione per il benessere delle Comunità. Questo l’orizzonte posto dal progetto “Terranova Solidale”: un programma di attività di carattere sociale e culturale cofinanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e animato dal Comune di Terranova Sappo Minulio in collaborazione con diverse Associazioni no profit del territorio.

Il percorso ha preso il via con le prime attività svolte dall’Associazione “Nasi Rossi con il Cuore – ODV” al servizio di giovani e anziani a rischio emarginazione. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane e, a questi, si affiancheranno le iniziative programmate dall’Associazione “Media&Communication” insieme ai bambini terranovesi. In particolare, laboratori di teatro, scrittura creativa e lettura partecipata si svolgeranno presso la Casa Comunale i prossimi 10, 17 e 24 luglio. A supporto di tali interventi, l’opera preziosa delle volontarie del Servizio Civile Nazionale di Terranova e le competenze di professionisti di settore.

A breve, inoltre, l’Associazione AVIS di Molochio – sezione “Bruno Noto” ufficializzerà le sue iniziative di sensibilizzazione sul territorio di Terranova Sappo Minulio.

«Prende il via un progetto molto bello e ambizioso – ha affermato il Sindaco avv. Ettore Tigani – e sono certo che alla fine del percorso raccoglieremo risultati positivi, nel solco di quel modello virtuoso che vede la collaborazione proficua tra pubblica amministrazione, cittadini e terzo settore. Ci attendono tante settimane di impegno, tra iniziative pubbliche e interventi di carattere sociale mirati al sostegno e all’inclusione di soggetti fragili. Inoltre, le attività riguarderanno anche la promozione della nostra città e del territorio. L’Amministrazione Comunale non intende lasciare indietro nessuno e, nell’implementare le politiche sociali e culturali, prosegue l’opera di valorizzazione delle sue eccellenze. Ringrazio le Associazioni che hanno inteso partecipare al progetto “Terranova Solidale” e porgo a tutti i volontari e ai professionisti coinvolti gli auguri di buon lavoro».