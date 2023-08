Terranova Sappo Minulio: Una piccola perla nel cuore della Calabria diventa palcoscenico del “Terranova Digital Fest” (TDF) il 18 agosto 2023.

Un evento dedicato alle professioni digitali e all’innovazione, organizzato dalla startup innovativa BEFORE 1783 SBSRL. Un’ambiziosa iniziativa con l’obbiettivo di creare un’esperienza unica nel borgo per eccellenza della rinascita.

Conosciuta per la sua storia e le tradizioni secolari, Terranova Sappo Minulio ha dimostrato di essere aperta alle nuove tecnologie e alle opportunità che il digitale può offrire. Su iniziativa degli ideatori e con il patrocinio del Comune di Terranova Sappo Minulio il progetto “Rinascimento Digitale” diventa realtà.

Il “TDF” accoglierà professionisti del digitale, aspiranti tali, imprenditori e aziende, fornendo loro un luogo incantato per condividere esperienze e apprendere le strategie di successo nel mondo delle competenze digitali e della comunicazione.

Gli speaker di spicco racconteranno la loro storia e la visione di approccio al mondo digitale, evidenziando l’importanza della formazione e dei workshop che si terranno durante l’evento. I workshop non solo offriranno opportunità di apprendimento, ma saranno anche una vetrina per il territorio locale, dimostrando il potenziale delle nuove tecnologie.

Il TERRANOVA DIGITAL FEST va oltre: vuole valorizzare le caratteristiche uniche di Terranova, che rendonoil luogo ideale per nomadi digitali, smart worker e per tutti coloro che amano coniugare lavoro e natura.

Gli organizzatori si reputano entusiasti del riscontro positivo ricevuto dalla comunità locale e dai comuni limitrofi sperando che questo evento segni l’inizio di un vero e proprio rinascimento digitale per i borghi della regione.

L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per chiunque desideri intraprendere una carriera nel mondo digitale e promette di lasciare un segno indelebile nella storia di Terranova Sappo Minulio, la perla del “Rinascimento Calabrese”.