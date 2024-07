Un’esperienza coinvolgente e suggestiva al servizio di chi rischia la marginalità: nel segno della bellezza che illumina il cuore e apre nuovi orizzonti per il futuro. Prosegue il percorso di condivisione del progetto “Terranova Solidale” tra l’associazione “Nasi Rossi con il Cuore – ODV” e i bambini della Casa Famiglia di Scroforio. Da settimane, i volontari della realtà celebre per la “clown terapia” stanno svolgendo regolari incontri con i piccoli ospiti della struttura presente nella frazione terranovese. Dialogo, confronto, ascolto e attività ludiche: tante le opportunità di crescita partecipata, dedicate a soggetti “fragili” e ai loro familiari.

La Casa Famiglia di Scroforio, gestita dall’Associazione Comunità Emmanuel ONLUS, è un’eccellenza del territorio in materia di accoglienza e gestione dei minori. Il progetto “Terranova Solidale”, in questo senso, incrocia gli obiettivi della struttura, proponendo un programma di attività di carattere sociale e culturale cofinanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e animato dal Comune di Terranova Sappo Minulio in collaborazione con diverse Associazioni no profit del territorio: “Nasi Rossi con il Cuore – ODV”, “Media&Communication”e AVIS di Molochio – sezione “Bruno Noto”. Importante anche il sostegno delle volontarie del Servizio Civile Nazionale.

Numerosi i volontari e i professionisti impegnati nel programma: un modello virtuoso di welfare partecipato che mette insieme le migliori energie e le migliori competenze del territorio.

«Da anni viviamo percorsi magnifici e arricchenti insieme a persone straordinarie capaci di regalarci emozioni e insegnamenti sempre nuovi – ha affermato Luana Corica, Presidente dell’Associazione “Nasi Rossi con il Cuore – ODV” -. L’esperienza che stiamo portando avanti presso la Casa Famiglia di Scroforio in piena sinergia con il Comune di Terranova Sappo Minulio entra a pieno titolo nel quadro di questi percorsi virtuosi che custodiamo gelosamente. Un grazie ai miei volontari e un plauso al Sindaco Ettore Tigani per la sensibilità dimostrata».

Lo scorso 30 giugno, in occasione della Festa Annuale dei Nasi Rossi, i bambini e i genitori ospiti della Casa Famiglia di Scroforio sono stati parte integrante delle attività ludiche e ricreative. Un ulteriore momento di partecipazione particolarmente apprezzato e riuscito che dà profondità a “Terranova Solidale”.

L’attività di “clown terapia”, come da progetto, sta coinvolgendo anche diversi soggetti anziani del centro cittadino terranovese.

«Il progetto “Terranova Solidale” sta agendo in profondità nel tessuto connettivo della nostra comunità – ha affermato il Sindaco avv. Ettore Tigani – abbracciando le tante sfumature del welfare che percorrono il nostro territorio. Il programma sta entrando nel vivo e, già nei prossimi giorni, si arricchirà di nuovi momenti votati all’inclusione, alla partecipazione e alla promozione delle nostre eccellenze. Nel complesso – ha sottolineato il Primo Cittadino – questo progetto rientra nel quadro delle numerose attività già in cantiere per la valorizzazione della frazione di Scroforio. Un borgo suggestivo su cui intendiamo investire ancora per rilanciare il territorio terranovese nella sua interezza, rilanciando eccellenze e bellezze di assoluta importanza».