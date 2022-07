“Si chiude positivamente la vicenda delle Terme Luigiane. Dopo mesi di tensioni e sofferenze, soprattutto per i lavoratori, le strutture ricettive potranno accogliere a breve nuovamente ospiti e turisti.

Terme Sibarite, tramite l’intervento di Fincalabra, ha chiuso l’accordo con Sateca e procederà ad un fitto d’azienda che permetterà alla Regione di gestire in prima persona il futuro delle Terme.

Un’altra operazione positiva della presidenza regionale targata Occhiuto, che con determinazione e capacità amministrative ha impresso un percorso volto al definitivo recupero di un presidio, conosciuto in tutto il mondo e dalla grandissime potenzialità.

L’ennesima dimostrazione, ove ce ne fosse ancora bisogno, che la Calabria è ben governata e guarda al futuro con ampie prospettive di sviluppo, in tutti i suoi settori”.