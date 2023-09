Si è svolta ieri nella sala riunione delle Terme di Galatro un incontro promosso

dall’Amministratore delle Terme di Galatro, Mimmo Lione, con tutti gli operatori turistici, in

particolare i rappresentanti dei numerosi B&B e di ristorazione presenti nella comunità di Galatro.

Presente all’incontro anche il Sindaco di Galatro e Socio Unico delle Terme di Galatro Srl , Pino

Sorbara che ha portato il suo saluto ai presenti rimarcando l’importanza di questo incontro.

La riunione presieduta dall’Amministratore Unico delle Terme di Galatro, Lione, ha fatto

registrare la presenza della quasi totalità degli operatori che concorrono all’offerta di servizi

importanti nell’ambito dell’accoglienza e alla formazione dell’offerta turistica della città di

Galatro.

Il tema dell’incontro è scaturito dalla necessità di fare rete e di condividere i percorsi, gli obiettivi

ed i progetti di valorizzazione che legano l’offerta di cure e benessere alla promozione del

patrimonio identitario e distintivo della Città di Galatro e dell’intera Città Metropolitana di RC.

Le Terme di Galatro – afferma – Lione rappresentano una risorsa importante sia per il

miglioramento dei servizi offerti alle popolazioni locali in termini di salute e benessere, sia per

costruire insieme un percorso per rafforzare l’appeal turistico attraverso una proposta ricettiva

unitaria ed anche enogastronomica.

L’obiettivo e lavorare insieme per costruire un’offerta rivolta ad un target di turista attivo e

responsabile che segue tutte le nuove tendenze del turismo sostenibile ed esperienziale di cui

questo territorio è naturalmente vocata. Riscoprire i borghi e le tradizioni che custodiscono,

interagire con le comunità locali, da sempre accoglienti e ospitali, sono grandi punti di forza di cui

fare tesoro. Creare un prodotto turistico “intrinsecamente sostenibile” che metta al centro la

persona, il suo benessere e il contatto con la natura e il territorio, è oggi l’unica via per far

crescere in modo sostenibile e duraturo l’economia di un territorio.

Totale adesione sulla proposta dell’Amministratore Lione inerente la necessità già da subito di

promuovere un unico pacchetto che includa, in questo periodo di maggior afflusso per la cura

termale, l’offerta ricettiva dei B&B da un lato il percorso enogastronomico dall’altro.

Le Terme di Galatro si faranno carico di promuovere l’offerta con una importante strategia di

comunicazione.

L’incontro di oggi conclude Lione è il primo passo per iniziare a lavorare insieme per la

promozione del territorio. L’esigenza per il prossimo futuro sarà quella di coinvolgere tutti gli

attori istituzionali del territorio, associazioni, enti che hanno già dimostrato una grande vivacità e

operatività nella promozione delle tante risorse di questa importante comunità.