Teresa Mammoliti si candida per circoscrizione Sud e Isole con la lista UdU al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

“Mi chiamo Teresa Mammoliti e sono candidata per la circoscrizione Sud e Isole con la lista UdU al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Il CNSU è un organo consultivo del MIUR che interloquisce direttamente con il Ministro dell’istruzione. Ho deciso di candidarmi e cogliere questa grande occasione politica per rappresentare gli studenti e le studentesse delle università di tutta la Calabria e del sud Italia.

Sostienimi e tuteliamo insieme il diritto allo studio in Calabria e in tutti gli atenei del Sud.”