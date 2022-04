Telefonata di “chiarimento esaustivo” tra il leader della Lega Matteo Salvini e il candidato sindaco di Catanzaro prof. Valerio Donato, che ha commentato: “Adesso barra dritta e avanti tutta! Il sostegno di Salvini, di cui sono orgoglioso, al laboratorio politico messo in piedi a Catanzaro, e che ha come protagonisti i partiti e le tante rappresentanze civiche che sostengono la nostra proposta amministrativa per rilanciare lo sviluppo sostenibile della città attraverso idee innovative, ci spinge ad andare avanti, coinvolgendo, fin nella scrittura del programma, l’intera società civile a cui chiediamo una partecipazione attiva e, al contempo, di non lasciarsi distrarre dalle strumentalizzazioni politiche che evidenziano soltanto la fragilità di chi le mette in atto. Con l’apporto dei partiti nazionali che governano il Paese e la Regione, le istanze civiche e le competenze cui faremo ricorso, non dubito che ridaremo lustro a una città che, da capoluogo più invisibile d’Italia, ha necessità di riscattare il ruolo, la funzione istituzionale e ogni slancio progettuale”. Il presidente del Consiglio regionale e dirigente della Lega Filippo Mancuo – che si è prodigato per “archiviare definitivamente ogni fraintendimento al fine di rendere possibile un percorso di franca collaborazione che sarà utile al bene comune” – si è detto “soddisfatto dell’esito della telefonata fra Valerio Donato e Matteo Salvini, cui seguirà molto presto un incontro tra Salvini, Donato e il sottoscritto a Catanzaro”. “Soddisfatti – hanno aggiunto Mancuso e il commissario della Lega-Calabria Giacomo Saccomanno – anche per il determinante appoggio di un leader come Matteo Salvini, che alla Calabria ha sempre riservato grande attenzione, a questo progetto politico catanzarese, in cui si sommano identità partitiche nazionali e regionali e istanze civiche radicate nel territorio che saranno protagoniste nel tratteggiare il futuro di Catanzaro”.