Che si tratti di un invito per un’occasione importante come un matrimonio o di corrispondenza privata, la personalizzazione è senza dubbio un modo per rendere i propri inviti, lettere o documenti ancora più preziosi. Ci sono diversi modi per personalizzare inviti e corrispondenza, dalla stampa di design su misura dei propri gusti ed esigenze fino ad arrivare all’utilizzo di particolari strumenti di scrittura. Un altro metodo poco conosciuto ma in grado di rendere immediatamente più elegante e raffinata la corrispondenza è l’uso di timbri ceralacca.

Utilizzare i timbri per ceralacca per personalizzare inviti e documenti

La ceralacca è uno strumento che rimanda al passato, che si distingue per il suo fascino antico e tradizionale. Un tempo utilizzata per sigillare i documenti ufficiali, oggi viene ancora usata per conferire un tocco prezioso a pacchi e lettere oppure per preservare la privacy. Usare la ceralacca è molto semplice: è sufficiente sciogliere la cera e applicare tramite pressione il timbro personalizzato per imprimere in pochi minuti il proprio sigillo. I campi di utilizzo dei timbri per ceralacca sono molteplici ed includono i documenti ufficiali, tra cui ad esempio gli atti civili o i diplomi, gli inviti a cerimonie importanti come matrimoni e battesimi, la chiusura di pacchi da spedire e la chiusura di scatole contenenti liquori o vini. Ma più in generale la ceralacca può essere impiegata anche per attività come lo scrapbooking o semplicemente per realizzare dei piacevoli DIY.

Il motivo per il quale viene particolarmente usata è quello di rendere immediatamente riconoscibile i propri documenti e pacchi. Questo vale sia per privati, che vogliono usare ad esempio lo stemma di famiglia, sia per le aziende che possono utilizzare il proprio logo o il nome del marchio per sigillare comunicazioni e documenti relativi allo stesso.

Altre idee per personalizzare i propri documenti

I timbri in ceralacca sono solo una delle tante idee a disposizione per la personalizzazione dei documenti e della corrispondenza personale. Per rendere i documenti ancora più piacevoli è infatti possibile utilizzare anche delle buste particolari o ricorrere all’uso di penne e inchiostri colorati, soprattutto se si tratta di corrispondenza scritta a mano. La stessa scelta della carta da lettere può rappresentare uno spunto per la personalizzazione, sia che si tratti di carta da lettere già intestata e stampata con il proprio nome o il logo della propria azienda, sia nel caso in cui si faccia riferimento a carta da lettere basica da customizzare con timbri. Ultimi ma non per importanza sono poi altre tipologie di timbri, che possono essere ad inchiostro oppure a secco, vale a dire timbri che sono in grado di imprimere immagini e scritte in rilievo semplicemente facendo pressione sulla carta.