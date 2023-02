“Le parole del candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, ci hanno fatto arrabbiare perché ingiuste verso la nostra terra.

Hanno fatto commentare fuori dai denti anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che ha definito Majorino “un cretino”.

Sicuramente ha sbagliato, ma una cosa la voglio dire io ad Occhiuto: dopo un anno e mezzo di governo deve iniziare a mettere veramente a frutto le bellezze, le opportunità e le potenzialità della Calabria e la smetta di fare solo spot pubblicitari.

Siamo ultimi su tutto in Italia: dalla Sanità ai Consorzi di Bonifica, dai flussi turistici che non si riescono a canalizzare in maniera adeguata (vedi Camigliatello Silano) alla questione della mancata programmazione e spesa dei fondi Europei.

Siamo stanchi di essere fanalino di coda dell’Italia, ora vogliamo vedere i fatti”.