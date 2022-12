In piena e continua emergenza sanitaria, c’è una urgenza che continua a protrarsi: le assunzioni del personale sanitario. Una situazione che fa il paio, ora, con le recenti dichiarazioni di Occhiuto, che avrebbe chiesto un emendamento alla legge di bilancio per prorogare i contratti co.co.co..

“Il 31 dicembre di quest’anno nella sola Asp di Cosenza scadono i contratti per 70 co.co.co., 40 partite iva e 30 infermieri. È un problema in parte già sollevato, in occasione della denuncia relativa alla circolare del commissario ad acta, che sembrava volesse per i contratti in scadenza la sostituzione e il ricorso a graduatorie a tempo indeterminato delle altre Aziende sanitarie. Anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. E pronta si fece la soluzione della sanità privata dichiaratasi disponibile ad assumerli. Fino, poi, alla rettifica chiarificatrice di quella circolare annunciando percorsi di stabilizzazione del personale in scadenza. Oggi, va segnalato, tuttavia, che quel chiarimento poco preciso risulta per la proroga dei 70 co.co.co., 40 partite iva e 30 infermieri, nella sola Asp di Cosenza”. Così, in una nota, il capogruppo M5S in consiglio regionale Davide Tavernise.

“Chiedo, quindi, – va avanti Tavernise – al dipartimento tutela della salute un definitivo intervento chiarificatore, perché sia garantita la proroga dei contratti a tempo determinato, prossimi alla scadenza, tanto da determinarne la stabilizzazione”.

“Resta – conclude Tavernise – la necessità impellente di procedere a nuove assunzioni, secondo il piano di fabbisogno personale, attingendo dalle graduatorie esistenti. Ritorno a segnalare per esempio, le due graduatorie calabresi, quella di Cosenza e quella di Vibo Valentia, attinenti al personale Oss, in attesa di progressivo scorrimento”.