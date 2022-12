“Accolgo con favore le dimissioni del Commissario dell’AO di Cosenza, Gianfranco Filippelli, per il quale un mese fa chiedevo appunto un passo indietro. E voglio augurare buon lavoro ai tre nuovi Commissari nominati dal presidente Occhiuto: Vitaliano De Salazar, Vincenzo Spaziante e Simona Carbone”. Così in una nota, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise.

“Dopo la creazione dell’Azienda Zero e la riorganizzazione ai vertici credo sia finalmente arrivato il momento dei fatti – continua Tavernise. Spero quindi che l’auspicata promessa di cambiamento possa finalmente concretizzarsi andando ad invertire quel trend negativo che caratterizza l’organizzazione del nostro sistema sanitario”.