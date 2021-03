Taurianova, visita generale Figliuolo. La protesta dei sindaci contro Nino Spirli’ In questa ottica desta sorpresa, non disgiunta da una certa preoccupazione, il fatto che in occasione della visita del Commissario per l’emergenza non si avverta la sensibilità istituzionale di coinvolgere una rappresentanza dell’Associazione, anche per un confronto diretto con chi sta vivendo quotidianamente in prima linea la lotta alla pandemia. Auspichiamo che il Generale Figliuolo, in virtù dell’onere derivante dal suo alto incarico, possa sopperire a questa carenza di attenzione da parte della massima istituzione calabrese