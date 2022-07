La “viabilità modificata” spacciata come “sperimentale” rischia di diventare definitiva, visto che il sindaco e il vicesindaco (tra le altre cose, firmatario delle Ordinanze), non si sono degnati di rispondere alla nostra cortese richiesta di riceverci, insieme ad alcuni cittadini, per proporre soluzioni riguardanti una scelta, a nostro avviso, scellerata e irresponsabile, dato che moltissimi taurianovesi, e non solo del Rione Jatrinoli, si sono ribellati a tale scelta.

È vero o no che il popolo è sovrano? Hanno diritto di parola i cittadini secondo il sindaco e vicesindaco? O servono solo durante le campagne elettorali? No, caro sindaco e vicesindaco, la democrazia non funziona così!

Vista la vergognosa e inopportuna inerzia dei silenzi del sindaco e del vicesindaco, proprio oggi come gruppo di Fratelli d’Italia ci siamo schierati al fianco di oltre ottocento cittadini, i quali hanno depositato stamani un’istanza di revoca delle ordinanze cosiddette “sperimentali” del sindaco. E visto che noi non crediamo agli “esperimenti” sia del sindaco che del vicesindaco, chiediamo, nella speranza che non veniamo ignorati nemmeno questa volta di istituire nel più breve tempo possibile, un “tavolo tecnico” al fine di valutare eventuali soluzioni alternative alla condizione “stravagante” attualmente in essere.