Un vasto incendio a interessato la notte scorsa un uliveto tra Taurianova e Cittanova (nei pressi della località Gianlorenzo), ecco perchè molti abitanti della zona avevano avvertito l’odore acre di bruciato ed alcuni lo hanno manifestato nel social.

Così nella pagina social del Nucleo Operativo Anticendio, “Vasto incendio a Taurianova , interessati quasi 100 alberi di ulivo ed ettari ettari di terreno. Il nostro Nucleo insieme ai Vigili del fuoco sono subito intervenuti per le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri”.

Sembra che l’intervento allo stato attuale dopo una lunga notte di lavoro per lo spegnimento, come si legge nella pagina social del “Nucelo Operativo Anticendio”, abbia domato le fiamme, così si legge, “Situazione a Taurianova sotto controllo. Le unità dei VVF e del Nucleo Operativo Antincendio Calabria sono sul posto per mantenere la sicurezza e bonificare!”

(GiLar)