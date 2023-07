Di seguito la delibera integrale della presa d’atto dell’Ufficio Staff del Comune di Taurianova per il reclutamento di due figure, n. 1 “operatore esperto amministrativo per le attività connesse alla segreteria del Sindaco” e n. 1 “istruttore amministrativo-contabile per le attività connesse alle esigenze di cura delle relazioni istituzionale”.

Adesso toccherà al sindaco scegliere le due figure, di seguito cliccate per scaricare la delibera della presa d’attto.

Clicca sotto

delibera staff