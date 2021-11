In data 26 ottobre veniva comunicato a seguito di alcuni guasti causati dal forte maltempo e quindi si è reso necessario interrompere l’acqua potabile che, l’erogazione dell’acqua era stata ripristinata e che, si legge nel comunicato, ancora presente nel sito web del Comune di Taurianova, “Si avvisa che i guasti che hanno causato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua sono stati risolti. Non appena verranno ripristinate le normali condizioni di esercizio, l’acqua tornerà a scorrere con regolarità lungo tutta la rete. In attesa di conoscere l’esito delle analisi, disposte a scopo precauzionale, si invitano gli utenti del solo rione Radicena a limitare l’uso dell’acqua a scopi igienico-sanitari ed a evitarne il consumo.

Appena ricevuto il referto delle analisi ne verrà data notizia”. Ovviamente la cittadinanza di Taurianova, per chi ha la capacità e la fortuna di accedere nella rete, immagino la signora Concettina di anni 80 cosa ne potrebbe sapere di internet, Facebook e magari qualche altra diavoleria social, figuriamoci entrare nel sito del Comune di Taurianova e leggere che l’acqua non è potabile, ma soprattutto a monte, la mancata erogazione a causa di un guasto. Ma tralasciamo queste sottigliezze, siamo nel terzo millennio e occorre adeguarci, quindi il passa parola resta ancora il mezzo di comunicazione più efficiente, come i “fax con i piedi”.

Il problema si pone quando, per chi ha la fortuna di accedere su internet, quella parola finale, “Appena ricevuto il referto delle analisi ne verrà data notizia”. La comunicazione è datata 26 ottobre u.s., oggi ne abbiamo 20 novembre, quel “referto delle analisi”, è arrivato?

Ricordiamo in tempi recenti che per la potabilità dell’acqua si facevano esposti alla procura e alla Prefettura, ma oggi il silenzio combacia con l’indifferenza, ma si sa i silenzi parlano con l’anima. Il problema appunto è, quale anima?

L’unica notizia che si sa è che, nella pagina social del vicesindaco Nino Caridi in data 18 novembre u.s. che l’acqua è ritornata potabile, ma nel sito web del Comune resta valido l’avviso del 26 ottobre (sic!). Ora, ammesso che magari a nostra insaputa le comunicazioni istituzionali hanno la stessa valenza all’interno di un post social tra selfie, oltre ai pensieri notturni e mattinieri, come un’allodola in preda al vento, poggiato stabilmente tra una buca rattoppata e un tombino fuori posto e che osserva gli infiniti tra gli orizzonti della speranza, e così come un’allodola, “canta per tutto il giorno, ed il giorno non è lungo abbastanza”.

In parole povere, l’acqua è potabile? Possiamo stare tranquilli e se sì, come mai non è stata resa pubblica una comunicazione in merito al referto delle analisi sulla reale potabilità dell’acqua?

“Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”.

(GiLar)