Il 15 settembre, Taurianova diventerà il cuore pulsante dell’azione con il terzo motoincontro consecutivo organizzato dagli Anonymous Bikers insieme al Motoclub Michele Mammola. Questa giornata, aperta a tutte le moto e scooter, promette emozioni forti e divertimento senza limiti.

Programma dell’evento

– 16:00: Iscrizione e Consegna Gadge – L’evento inizia con la registrazione e la distribuzione di gadget esclusivi. Con l’iscrizione verranno consegnati anche dei gadget, un biglietto consumazione per panino e birra. Preparati a vivere un’esperienza unica fin dal primo momento!

– 16:30: Gara Sound – Un vero e proprio concerto di motori! Le moto si sfideranno a colpi di decibel in una competizione che farà vibrare l’aria di adrenalina.

– **18:00**: **MotoGiro con Aperitivo e Benedizione Caschi** – Un’entusiasmante cavalcata attraverso le frazioni e il centro storico di Taurianova. Un’occasione unica per scoprire la bellezza del territorio calabrese da una prospettiva privilegiata, con un aperitivo e la benedizione dei caschi.

– **19:30**: **Ritorno in Piazza Italia** – Torniamo al cuore dell’evento per una serata piena di spettacoli e divertimento.

– **20:00**: **Spettacolo “Fiamme in Moto”** – Una mangiafuoco incanterà il pubblico con una danza mozzafiato tra le fiamme, creando un’atmosfera magica e suggestiva che trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile.

– **20:15**: **”Sexy Bike Wash”** – Le ragazze dell’Allure Agency di Beppe Galati daranno vita a un sexy bike wash che unisce la passione per le moto al fascino irresistibile, per uno spettacolo visivo senza precedenti.

– **20:30**: **Concerto dei “Tulipani”** – Preparati a scatenarti con il mix esplosivo di rock e melodie avvincenti dei Tulipani, che faranno vibrare la piazza con la loro musica travolgente.

– **22:00**: **DJ Set di Nello Topa** – La notte prende vita con il DJ set di Nello Topa, che farà ballare tutti con i suoi ritmi coinvolgenti.

– **22:30**: **Estrazione dei Premi, Taglio della Torta e Spaghettata Finale** – Concludiamo in bellezza con l’estrazione di fantastici premi, il taglio della torta e la tradizionale spaghettata finale, un momento di festa e convivialità per tutti i partecipanti.

Durante la giornata ci sarà anche l’evento “Primi Passi in Moto & Piloti per Gioco” per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, che permetterà ai più piccoli di avvicinarsi al mondo delle moto attraverso un corso con le minimoto.

Inoltre, grazie alla collaborazione con lo sponsor Ma Fra, avremo prodotti di altissima qualità per la cura delle moto. Gradisca si occuperà dei panini e della birra, garantendo un’esperienza culinaria di prim’ordine per tutti i partecipanti.

Non perdere l’occasione di vivere intensamente il motoincontro di Taurianova, dove la passione per le due ruote si fonde con la bellezza del paesaggio e l’ospitalità calabrese. Un evento indimenticabile che lascerà un segno indelebile nei ricordi di tutti!