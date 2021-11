Arriva la sentenza del rito ordinario di primo grado per l’inchiesta denominata “Terramara-Closed”. Di seguito le sentenze emesse dal collegio del Tribunale di Palmi presieduto da Francesca Mirabelli, coadiuvato a dai giudici Federica Giovinazzo e Martina Tuscano.

Sposato Carmelo condannato a 15 anni di reclusione

Rettura Domenico 14 anni

Fedele Rocco 6 anni

Monterosso Giacomo 5 anni

Rettura Antonio 5 anni

Sposato Francesco Domenico 13 anni

Scariato Sandro 12 anni

Scarfò Giuseppe 4 anni

Condello Giuseppe 4 anni

Caruso Enrico 4 anni

Hanganu Elena 3 anni e 3 mesi

Conforti Francesco 1 anno e sei mesi (sospensione della pena)

Conforti Luigi 1 anno e sei mesi

Libertà vigilata per tre anni nei confronti di Sposato Carmelo, Sposato Francesco Domenico, Rettura Domenico e Scariato Sandro

Il Tribunale dichiara di non doversi procedere per:

Del Conte Giovanni, Sposato Vincenza, Sposato Veronica, Cutrì Martino “per intervenuta prescrizione”.

Assolti:

Ammendola Francesco, Scariato Pasquale, Scoleri Domenico e Scoleri Rosario del reato al Capo 1 per non aver commesso il fatto.

Surace Giovanni Vincenzo al Capo 7 per aver commesso il fatto.

Rettura Domenico e Rettura Antonio al Capo 10 perché il fatto non sussiste.

Rettura Domenico, Rettura Antonio e Fedele Rocco ai Capi 13 e 14 perché il fatto non sussiste.

Scarfò Concetta al Capo 14 perché il fatto non sussiste.

Fazzalari Filippo, Del Conte Giovanni per non aver commesso il fatto per il reato al Capo 1

Scarfò Giuseppe e Condello Giuseppe per il fatto al Capo 1 e al Capo 7.

Tallarida Carmelo e Tallarida Pietro per il Capo 1 e per non aver commesso il fatto nei Capi 8 e 9.

Condrò Fabio e Condrò Natale Vittorio al Capo 20 perché non costituisce reato.

Sorrentino Giuseppe, Stumpo Franco e Sposato Francesco ai Capi A e B per non aver commesso il fatto.

Beni Confiscati

Ditta “Conglomerati cementizi di Scarfò Giuseppe”

Ditta “Edil Costruzioni di Sposato Francesco e Domenico”

Ditta “Eurosposati Trasporti Srl”

Ditta Car.Spo Costruzioni edili e immobiliare Srl”

Dissequestrate le ditte e restituzione ai legittimi proprietari:

Società “Agripower”, “Agrienergia” e “Il Fiore dei sapori di Del Conte Giovanni & C Sas”

Per Tallarida Pietro e Tallarida Carmelo la rimessione immediata in libertà per la perdita di efficacia della misura cautelare “ove non detenuti in forza di altro titolo”

Gli avvocati degli indagati:

Ammendola Francesco difeso dagli avvocati Antonino Napoli e Guido Contestabile

Caruso Enrico difeso dall’avv. Glenda Prochilo

Condello Giuseppe difeso dall’avv. Antonio Romeo

Condrò Fabio difeso dagli avv.ti Alfredo Giovinazzo e Glenda Prochilo

Condrò Natale Vittorio difeso dall’avv. Antonio Romeo

Conforti Luigi e Conforti Francesco difesi dagli avvocati Luigi Morrone e Armando Veneto

Cutrì Martino difeso dall’avv. Antonio Romeo

Del Conte Giovanni difeso dall’avv. Guido Contestabile

Fazzalari Filippo difeso dall’avv. Antonino Napoli

Fedele Rocco difeso dagli avv.ti Alessandro Gamberini e Antonino Napoli

Hanganu Elena difesa dall’avv. Renata Zito

Monterosso Giacomo difeso dagli avv.ti Davide Vigna e Guido Contestabile

Rettura Antonio difeso dagli avv.ti Antonino Napoli e Alessandro Gamberini

Rettura Domenico difeso dagli avv.ti Antonino Napoli e Alessandro Gamberini

Scarfò Concetta difesa dall’avv. Gerardina Riolo

Scarfò Giuseppe difeso dall’avv. Antonio Romeo

Scariato Pasquale difeso dall’avv. Antonio Romeo

Scariato Sandro difeso dall’avv. Antonio Romeo

Sorrentino Giuseppe difeso dall’avv. Glenda Prochilo

Sposato Carmelo difeso dagli avv.ti Antonio Romeo e Guido Contestabile

Sposato Francesco Domenico difeso dagli avv.ti Antonio Romeo e Guido Contestabile

Sposato Giovanni difeso dall’avv. Guido Contestabile

Sposato Veronica difeso dall’avv. Antonio Romeo

Sposato Vincenza difesa dall’avv. Guido Contestabile

Stumpo Franco difeso difeso dall’avv. Antonio Romeo

Surace Giovanni Vincenzo difeso dall’avv. Nadia Spataro

Tallarida Carmelo difeso difeso dagli avv.ti Antonino Napoli e Giuseppe Milicia

Tallarida Pietro difeso dagli avv.ti Antonino Napoli e Giuseppe Milicia