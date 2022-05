Dalla vasta operazione effettuata dalla Direzione distrettuale antimafia avvenuta il 12 dicembre 2017 denominata “Terramara Closed”, dove venivano colpite le presunte cosche di Taurianova. Oltre agli arresti, sono stati effettuati diversi sequestri di beni e capi di accusa per intestazioni fittizie di tali beni.

Nel rito ordinario del processo, l’11 novembre del 2021 erano state emesse alcune sentenze sia di condanna che di assoluzioni, e in questi giorni sono uscite anche le motivazioni del processo di primo grado.

Tra i sequestri effettuati c’erano quelli dell’imprenditore Giovanni Sposato, coinvolto anch’esso nel processo nonché anche la Figlia Vincenza accusata di essere intestataria fittizia di alcuni beni, accusa poi caduta nel processo in quanto quest’ultima prima arrestata e poi liberata dopo un mese, e adesso è estranea da ogni accusa contestatagli in quanto il Tribunale ha deciso di non doversi procedere.

Intanto, sono stati dissequestrati tutti i beni dalla Guardia di Finanza dell’imprenditore Giovanni Sposato con protocollo di dissequestro n. 144/2022, la stessa cosa e stesso protocollo di dissequestro a Vincenza Sposato.

Altri dissequestri dei beni da parte delle Fiamme Gialle anche per i familiari di Giovanni Sposato e riguardano la moglie Lucia Tassone (n. 349/2022), Caterina Sposato (n. 350/2022) e Domenico Sposato (n. 348/2022).

Adesso tutti i beni dell’imprenditore Giovanni Sposato e dei suoi familiari ritornano in pieno possesso patrimoniale.