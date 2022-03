La comunicazione del Comune di Taurianova in merito alla temporanea indisponibilità dei defibrillatori:

“Defibrillatori semiautomatici – temporanea indisponibilità!

Si avvisa che i Dispositivi DAE (Defibrillatori semiautomatici) installati presso il portico del palazzo municipale, piazza della Libertà, e il ristorante La Cucciarda, contrada Pegara, non saranno disponibili per alcuni giorni poichè necessitano di revisione periodica.

Non appena restituiti dall’azienda autorizzata alla manutenzione ne verrà data norizia su queste pagine.

Stante l’importanza di tale comunicazione si chiede la massima diffusione tra la popolazione.”