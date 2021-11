Il testo del Partito Democratico di Taurianova:

“Care democratiche e cari democratici,

oggi, Domenica 28 Novembre alle ore 18:00, verrà inaugurata la nuova sede del Partito Democratico di Taurianova “Walter Schepis”, in Via Gradisca (angolo P.zza Italia). Siete invitati all’inaugurazione che darà anche inizio al tesseramento che si terrà in forma online e presso il circolo nei giorni 28-29-30 Novembre dalle 18:00 alle 20:00.

Siete invitati a rinnovare l’adesione personale ed a coinvolgere altre persone per dare sempre più forza al Partito Democratico”.

Partito Democratico di Taurianova “W.Schepis”