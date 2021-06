Su indirizzo del Consigliere Comunale con Delega allo Sport Raffaele Scarfò, si rende noto il bando, promosso dalla società Sport e Salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi per incentivare la pratica sportiva inclusiva.

“Sport di Tutti” è un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.

Il bando “SPORT DI TUTTI – INclusione” intende supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze.

I destinatari del finanziamento potranno essere esclusivamente ASD/SSD iscritte al Registro CONI e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in possesso dei seguenti requisiti.

Coloro i quali vogliano presentare il proprio progetto in partneship con il Comune di Taurianova, sono pregati di fare richiesta agli uffici competenti descrivendo brevemente il progetto per il quale si ha intenzione di richiedere il finanziamento. A discrezione dell’Amministrazione Comunale, verrà valutata l’opportunità di avviare la parteneship e concedere in convenzione, un impianto sportivo di proprietà comunale per i fini sopra esposti.

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione dei progetti, fatte salve eventuali proroghe, è fissato al 30 giugno 2021.

Le domande devono essere presentate direttamente sul portale https://area.sportditutti.it/.

https://www.sportesalute.eu/sportditutti/ per scaricare scaricare il Testo completo del bando e tutte le risorse per partecipare.