Descrivere con le parole “LE PAROLE “, lo spettacolo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado “N.Contestabile”, è davvero un’impresa ardua. Chi ha partecipato, ed erano davvero in tanti, porterà nel cuore una serata carica di significato e di belle emozioni. Uno spettacolo fluido, ricco di contenuti , che ha attirato l’attenzione di un pubblico caloroso e profondamente coinvolto. Strepitosi gli alunni, piccoli grandi attori, musicisti, cantanti, ballerini, che hanno contagiato tutti con il loro entusiasmo , la bravura e la padronanza scenica sul palco, allestito per l’occasione nello spazio esterno della scuola ormai luogo di riferimento per grandi eventi .

Un tema quello delle PAROLE che non può non suscitare interesse. Grazie alle parole comunichiamo i nostri pensieri, le nostre emozioni, le paure, le speranze, i progetti.

Parole pronunciate, parole mai dette, parole che ci fanno crescere, che ci fanno riflettere ma anche parole che offendono, feriscono, isolano, parole che ci fanno sognare, che diventano poesia…

Viviamo sommersi dalle parole e non sempre è facile pronunciare o ascoltare quelle giuste perché

LE PAROLE CONTANO,

LE PAROLE HANNO UN PESO,

LE PAROLE UNISCONO.

E poi c ‘è la “PAROLA” per eccellenza, che attraverso Papa Francesco indica la strada da seguire.

Alla Contestabile il TEATRO è di casa. Il progetto, SI APRE IL SIPARIO, è arrivato alla nona edizione, sotto la guida appassionata della vicepreside, la prof.ssa Stefania Sorace, e di un team eccellente di docenti, la prof. ssa Angela Greco, docente di lettere, la prof. ssa M. Josè Fava, docente di musica e i docenti del corso di strumento musicale, il prof. Daniele Ciullo, docente di pianoforte, il prof. Vincenzo Zindato, docente di clarinetto, il prof. Vincenzo Modafferi, docente di chitarra, la prof. ssa Annamaria Brandimarte, docente di violino. I dialoghi della presentazione, gli spezzoni dei film “Il Postino” e “Forrest Gump ” con le colonne sonore eseguite magistralmente dall’orchestra, la deliziosa coreografia sulla parola magica di Mary Poppins, SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALIDOSO, e quella intensa su LA CURA, omaggio al grande Battiato, APRI TUTTE LE PORTE, di Morandi, PAROLE IN CIRCOLO di Mengoni, HAPPY , di Pharrel Williams, riadattate dal coro, il monologo di MIKA sulla dislessia e la canzone Hurts con il linguaggio dei segni, i duetti esilaranti ispirati a GIANNETTA e LASTRICO in quel di Sanremo e a ALE e FRANZ , questi solo alcuni dei momenti di grande spettacolo offerti al pubblico. A chiusura, una riflessione sulla PACE, con l’esecuzione impeccabile da parte dell’ orchestra degli INNI NAZIONALI, in un arrangiamento composto per l’occasione dentro la melodia di IMAGINE, e lo sventolio delle bandiere. L’inno alla FELICITÀ di Papa Francesco ha regalato al pubblico un’ultima parola, con l’augurio che sia proprio la felicità a “contagiare ” tutti.

Il Dirigente scolastico, ing. Pietro Paolo Meduri, visibilmente emozionato, ha omaggiato alunni e docenti con PAROLE che sono arrivate dritte al cuore, parole di gratitudine ma soprattutto di speranza.

Dopo gli anni della Pandemia, assistere a un’esplosione di gioia, di entusiasmo, di tenacia e grinta ha sicuramente allargato gli orizzonti e illuminato le menti. Ospite d ‘eccezione, Sua Eccellenza il Vescovo, Mons. Francesco Milito, che come un Padre affettuoso e premuroso ha invitato tutti, in special modo i ragazzi, a non perdere mai di vista la PAROLA di CHI può dare significato e valore alla nostra esistenza, indirizzandoci nella giusta direzione.

Uno spettacolo realizzato anche con il supporto dell’Amministrazione comunale, rappresentata dagli assessori Crea, Grimaldi e Fedele che, attraverso l’intervento di saluto della Crea, hanno lasciato in consegna la PAROLA “Gentilezza” , da adottare come stile di vita.

“Credevo di dover assistere a uno spettacolino di scuola, di quelli piacevoli che si fanno a fine anno, invece mi sono ritrovata a TEATRO: grazie! “.Queste le parole dell’ Onorevole Angela Napoli che ha voluto essere presente per condividere un momento così alto e formativo.

Sì, che SPETTACOLO! E quanti applausi, quante belle risate, lacrime di commozione, momenti memorabili di festa e partecipazione. Un’ ultima immagine: il volto radioso delle mamme ,dei papà, dei nonni, di fratelli e sorelle che, insieme a quello dei tanti docenti presenti, ha fatto da cornice all’intera serata. La famiglia è il vero motore! E quando SCUOLA e FAMIGLIA si alleano e fanno SQUADRA , il successo è assicurato.