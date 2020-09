Stasera alle 21 il secondo confronto per elezioni comunali di Taurianova che si terranno il 20 ed il 21 settembre, a parlare in videochat saranno l’ex sindaco Fabio Scionti che guida la coalizione “Taurianova Futura” e Filippo Speranza che guida la coalizione “Rinnovamento per Taurianova”.

Il confronto sarà trasmesso sul sito di Approdo Calabria e in contemporanea sui canali social Facebook e Instagram.