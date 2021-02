Il mondo Associativo di Taurianova è senza dubbio tra i più attivi del nostro territorio e la Pro loco, oggi riconusciuta con Decreto Ministeriale Ente di Terzi Settore, si pone, per il rapporto sinergico che si è instaurato con l’Amministrazione Comunale, un esempio da seguire.

Nella giornata di oggi si è provveduto a porre a dimora gli alberi di Citrus Aurantium sul Viale XXIV Maggio, donati dalla Pro Loco all’Amministrazione Comunale.

Nelle prossime settimane sempre a cura dell Pro Loco si provvederà alla sostituzione di un albero di Prunus Cerasifera Atropurpurea seccato sulla Via Senatore Loschiavo e della messa a dimora di una Palma “Cocus” in Piazza Italia; e infine, nel caso in cui non dovesse dare segni di vita, si procederà anche alla sostituzione della palma Trachycarpus fortunei oggetto di un atto vandalico nella Villa Comunale “Fava”

La Presdiente Mari Luisa Pileggi si dimostra estremamente soddisfatta ed esalta il grabde lavoro profuso da tutti i soci.

“ In questi anni la Proloco di Taurianova ha lavorato costantemente per promuovere e valorizzare la nostra Città, oltre alle tantissime manifestazioni realizzate tra le tante i voglio evidenziare l’Infiorata di Taurianova, oggi riconosciuta, tra le manifestazioni di Arte Effimera Floreale più importanti del meridione.

Oggi la Proloco, grazie all’impegno e ai sacrifici dei Soci in questi anni, vanta un altro primato, quello di essere l’unica Associazione capace di garantire ogni anno 12 posti di lavoro con il Servizio Civile Universale, e garantire, inoltre, beni di prima necessita ad oltre 260 famiglie del territorio con la distribuzione delle derrate alimentari del banco delle Opere della Carità.

Questa nuova opportunità di collaborazione sinergica con l’Amministrazione ci rende particolarmente felici ed orgogliosi, in quanto ci permette di operare ancora più fattivamente alla rinascita socio culturale ed anche estetica della nostra amata Taurianova. A riguardo, colgo l’occasione per ringraziare Il Sindaco Biasi, il vice Sindaco Caridi, e l’intera Amministrazione per averci dato la possibilità di interagire con loro e instaurare questo straordinario percorso di Sinergia.

Il Vice Sindaco Caridi ritiene che alla base del rapporto di fattiva collaborazione che si sta creando con le Associazioni di Taurianova ci sia finalmente, grazie anche all’impegno costante dell’Assessore al ramo, Maria Fedele, la capacità di interagire, ascoltare e dialogare con il mondo associazionistico. Questo nuovo percorso è stato fortemente voluto da tutti noi e quanto stiamo facendo oggi con la Proloco testimonia la validità del nostro progetto.

Molto soddisfatto anche il Sindaco della Città Roy Biasi; “ questa nuova visione sinergica tra le Associazioni locali e l’Amministrazione Comunale si dimostra la migliore via da percorrere nel progetto di riqualificazione della Città, sono particolarmente felice del lavoro che si sta portando avanti con la Proloco, che voglio ricordare, in ogni paese o città d’Italia rappresenta, quando si creano le giuste condizioni, l’interlocutore primario nella valorizzazione e nella promozione del territorio. Voglio ringraziare e fare i complimenti alla Presidente Maria Luisa Pileggi e a tutti i Soci della Proloco che stanno dimostrando concretamente la passione e l’impegno a favore della nostra Città.