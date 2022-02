Ai mondiali di Dubai l’atleta di Taurianova conquista il premio iridato nel tiro con l’arco in coppia con Stefano Travisani mixed team ricurvo. E nemmeno il tempo di gioire per il primo oro che arriva l’emozione della seconda Medaglia d’Oro per la nostra Enza Petrilli. Nell’altra finale contro la Russia, Enza Petrilli in coppia con Veronica Floreno ai mondiali di Paraarchery è risalita sul podio per la seconda volta.

(GiLar)