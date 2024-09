La dott.ssa Carmela Nicotera non c’è più, ma rivivrà nei ricordi di quanti le hanno voluto bene. Tristemente scomparsa a causa di una tremenda malattia, era un medico di famiglia molto conosciuto, stimato e voluto bene da tutti.

Carmela Nicotera è stata anche un Consigliere Comunale ed il primo Presidente del Consiglio Comunale donna della storia di Taurianova nel quadriennio dell’Amministrazione Comunale a guida del compianto sen. Emilio Argiroffi (1993-1997), tanto amata e rispettata dai compagni di quella sinistra comunista militante che aveva scolpito pagine di storia in un momento drammatico della città.

I funerali per l’ultimo saluto si terranno domani 28 settembre alle ore 16 nella Chiesa “SS Apostoli Pietro e Paolo”.

Stringiamo in un forte abbraccio al marito dott. Giovanni Plataroti, ai figli Dario e Floriana, esprimendo il nostro cordoglio e le più sentite condoglianze da parte del Direttore e di tutta la Redazione di Approdo Calabria.