Anche questa volta, l’ennesima, la ditta Avr ha provveduto a pulire la strada dai rifiuti cosiddetti selvaggi, quello che vengono gettati per le strade dai “Lordazzi”, gentaglia senza onore né gloria.”Bastardi” ambientali che non hanno rispetto di niente e di nessuno, i quali sporcano la città quando basterebbe poco per evitare tutto ciò, recandosi all’isola ecologica per portare i rifiuti che al contrario, vengono lasciati per le strade.

Abbiamo raccolto qualche foto che alleghiamo per farvi capire l’immenso lavoro svolto e dove, vengono gettati, dalla via F. Sofia Alessio nei pressi del centro raccolta indumenti, alla strada cosiddetta “500 mt” fino ad arrivare allo storico ponte dell’ex ferrovia Calabro-Lucane.

Li hanno raccolti, ora raccomandiamo i signori Lordazzi di (ri)provvedere a sporcare di nuovo, non fateci sentire la mancanza della vostra schifosa villaneria e maleducazione, insistiamo!

(GiLar)