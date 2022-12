Tra i comitati di Croce Rossa che si sono accreditati al Servizio Civile Nazionale, in Calabria c’è il Comitato di Taurianova.

Da qualche giorno il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale ha pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – con Scadenza 10 febbraio 2023 Ore 14:00.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Taurianova da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze ha voluto investire nel progetto di Servizio Civile Nazionale per garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione del periodo di servizio.

Ben 5 progetti approvati dal Ministero danno l’opportunità di poter svolgere servizio in CRI come volontario SCU.

“Essere stati selezionati tra tante associazioni non solo ci inorgoglisce e ci ripaga di tutti i sacrifici fatti per l’espletamento delle varie pratiche burocratiche ma ci dà tanta responsabilità” questo il commento del Presidente del Comitato di Taurianova Emanuele Fazzalari, che aggiunge “i progetti approvati dal ministero non solo danno l’opportunità a diversi giovani della nostro territorio di poter espletare il servizio civile in CRI ma da anche alla nostra associazione l’opportunità di poter dare dei servizi utili alla comunità”.

Il percorso iniziato avrà due fasi di formazione, una generale e successivamente una specifica riguardante il tema del progetto.