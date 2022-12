Il 27 dicembre dello scorso anno spariva Agostino Ascone, l’imprenditore agricolo di Amato di Taurianova, e non ha fatto più ritorno a casa, dell’uomo, definito un onesto e bravo lavoratore non si hanno più notizie dal quel tardo pomeriggio di dicembre, appena due giorni dopo Natale.

Ma nell’aprile di quest’anno che oramai sta volgendo al termine, un’operazione dei Carabinieri di Gioia Tauro aveva dato esecuzione di arresto nei confronti di tre persone, accusati del presunto delitto dell’imprenditore agricolo con un provvedimento di “fermo di indiziato di delitto”, emesso dalla Procura di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri.

Si è trattato della moglie Ilaria Sturiale, di Salvatore Figliuzzi legato alla donna e di un presunto complice, Giuseppe Trapasso.

Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, effettuate dai militari del Nucleo Investigativo di Gioia Tauro, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Taurianova e con l’intervento specialistico del personale del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina e del Reparto Anticrimine di Reggio Calabria.

Da queste indagini è emerso, ricostruendo gli ultimi movimenti della vittima prima della scomparsa e quindi individuare i soggetti coinvolti dove si è arrivati ad un’ipotesi investigativa di essere i presunti responsabili della sua morte e dell’occultamento del suo cadavere.

A distanza di una anno la famiglia non ha un corpo su cui piangere, del povero Agostitno Ascone non si hanno notizie ed è per questo che la Parrocchia di Amato stasera alle 18 celebrerà una Santa Messa “in suffraggio della sua anima, così scrive il Parroco don Antonio Spizzica nel suo profilo Facebook, “con la speranza che chi si è macchiato di una simile atrocità, si metta una mano sulla coscienza (se ancora pensa di averla) e dia la possibilità ai familiari di pregare su una tomba”.

Speriamo si da monito per sensibilizzare gli animi e dare, qualora fosse accertata la morte di Agostino, una degna sepoltura.

(GiLar)